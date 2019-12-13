Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники мають підтримувати команду і під час перемог, і під час поразок.

Про це сказав півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі.

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