Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять

Джерело - Чемпіон.
Уболівальники мають підтримувати команду і під час перемог, і під час поразок.
Про це сказав півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі.
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"Вважаю, що це неправильно, що нам сьогодні свистіли. Якщо ти вболіваєш за команду, то вболіваєш і під час перемог, і під час поразок. Якщо приїжджати, щоб свиснути і пообсирати, то краще тоді взагалі не приїжджати.
Це футбол: молода команда, зміна тренера. Навіть Барселона не завжди грає так, як повинна. Сподіваємося, що ми знайдемо причину невдач. Після нового року і з новими силами сподіваємося хорошою грою переконати уболівальників, що вони були неправі.
Це найважчий момент у моїй кар'єрі", - сказав Цітаішвілі.