Вартість Роналду впала на €15 мільйонів

Мессі оцінюється в €150 мільйонів

34-річний нападник туринського Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду втратив у вартості €15 мільйонів з минулого червня.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Тепер футболіст оцінюється не в €90 мільйонів, а в €75 мільйонів.

Роналду перейшов в Ювентус з мадридського Реала влітку 2018-го року за €117 мільйонів. З грудня 2018-го орієнтовна вартість футболіста неухильно знижується.

У поточному сезоні Роналду провів за Ювентус 18 матчів у всіх турнірах, де забив 9 ямчей і віддав 2 результативні передачі.

32-річний форвард Барселони Ліонель Мессі оцінюється в €150 мільйонів за даними на червень поточного року.

Нагадаємо, Салах забив безжальний гол у ворота Зальцбурга.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може купити нападника.