Шаран анонсував дебюти у матчі із Гентом

У заключному матчі Ліги Європи Олександрія зазнала кадрових втрат.

Про це розповів головний тренер клубу Володимир Шаран.

"Чимало гравців не зможуть взяти участь у сьогоднішньому матчі. Це Бухал, Шастал, Банада, Сітало, Протасов. Це ті гравці, які не зможуть нам допомогти.

Сподіваюсь, що у матчі з Гентом деякі гравці дебютують. Але забігати наперед не хочу", - розповів Шаран.