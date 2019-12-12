Шаран анонсував дебюти у матчі із Гентом

Джерело - ua-football.com.
У заключному матчі Ліги Європи Олександрія зазнала кадрових втрат.
Про це розповів головний тренер клубу Володимир Шаран.
"Чимало гравців не зможуть взяти участь у сьогоднішньому матчі. Це Бухал, Шастал, Банада, Сітало, Протасов. Це ті гравці, які не зможуть нам допомогти.
Сподіваюсь, що у матчі з Гентом деякі гравці дебютують. Але забігати наперед не хочу", - розповів Шаран.
Раніше, Олександрія розгромила Ворсклу в 17 турі УПЛ.
Нагадаємо, МЮ відправить скаутів на матч Дніпро-1 – Олександрія.