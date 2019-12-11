Ас-Садд вийшов до 1/4 фіналу

Джерело - Чемпіон.

Матчем між катарським Ас-Саддом і Ієнген Спорт з Нової Каледонії стартував клубний чемпіонат світу.

Основний час зустрічі завершився внічию - 1:1. А у додатковий час зустрічі Ас-Садд святкував перемогу і вийшов до 1/4 фіналу клубного чемпіонату світу.

У наступному раунді Ас-Садд зіграє з командою Монтеррей (Мексика).

Крім вищевказаних команд, на ЧС беруть участь Аль-Хілаль, Есперанс, Фламенго і Ліверпуль.

Клубний чемпіонат світу

1/8 фіналу

Ас-Садд (Катар) - Ієнген Спорт (Нова Каледонія) 3:1 (1:0, 0:1, 0:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 26 Бунеджа, 1:1 - 46 Ройне, 2:1 - 100 Хассан, 3:1 - 114 Ро-Ро

Нагадаємо, Ліверпуль може купити нападника.