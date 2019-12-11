 Львівський клуб знайшов заміну Кучуку | Футбол | Champion.com.ua
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Львівський клуб знайшов заміну Кучуку

Вчора 23:42 395 0
Бакалов очолить Рух
Львівський клуб знайшов заміну Кучуку
#Бакалов, #Рух

Джерело - sport.ua.

Новим головним тренером львівського Руху стане 53-річний український тренер Юрій Бакалов. 

Про це повідомляє Footboom.

У тренерський штаб команди увійдуть відомі в минулому футболісти - Григорій і Борис Баранці, які мають досвід виступів в УПЛ, а також матчі за Рух.

У вівторок, 10-го грудня, Рух припинив співпрацю з білоруським фахівцем Леонідом Кучуком. Угода була розірвана за взаємною згодою. Кучук очолив Рух в лютому 2019-го року, під його керівництвом команда здобула 18 перемог, 8 разів зіграла внічию і зазнала 6 поразок. У поточному чемпіонаті Першої ліги Рух лідирує, маючи в активі після 19-ти матчів 39 очок.

Раніше Юрій Бакалов очолював Арсенал (Київ), Сталь (Кам'янське), Скалу (Стрий) та Львів.

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