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Стало відомо, коли збірна України зіграє проти Франції

Сьогодні 02:24 243 0
Українська сторона офіційно підтвердила дату
Стало відомо, коли збірна України зіграє проти Франції

Джерело - Чемпіон.

Товариська зустріч між збірними Франції та України відбудеться 27 березня 2020 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Українська сторона офіційно підтвердила дату проведення товариського матчу, між національними командами України та Франції. 

27 березня 2020-го року в рамках підготовки нашої національної команди до фінальної частини Євро-2020 збірна України у Франції вперше в історії проведе контрольну зустріч із чинними чемпіонами світу. Місце проведення та час початку матчу буде повідомлено пізніше

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