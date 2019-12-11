 Шахтар - Аталанта: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Аталанта: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:10 394 0
Шахтар - Аталанта: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
#Шахтар, #Аталанта

Джерело - Чемпіон.

Шахтар (Донецьк, Україна) — Аталанта (Бергамо, Італія)

Група С, 6 тур

Харків. ОСК Металіст. 19:55

Арбітр: Фелікс Цвайєр (Німеччина)

Трансляція на телеканалі Футбол 1

Текстова трансляція: Чемпіон 

Сьогодні, 11 грудня, в заключному турі групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар зіграє проти Аталанти.

Момент істини для "гірників", адже саме цей матч стане головним для команди і клубу в першій половині сезону. На кону не тільки престиж і вихід в плей-оф головного клубного турніру Старого світу, але і серйозні призові - понад 10 мільйонів євро в казну клубу. І за такі "бонуси", безумовно, варто боротися.

На жаль для підопічних Луїша Каштру опонент також буде серйозно мотивованим, адже Аталанта, як би дивно це не звучало ще кілька тижнів тому, зберегла не просто шанси на прохід, а цілком реальні перспективи, які їм обіцяє виїзна перемога в Харкові.

Правда, склад бергамасків, схоже, не буде оптимальним. До раніше травмованого Сапати додався ще Йосип Ілічич, який отримав пошкодження в грі з Вероною. Його вихід на поле в Харкові дуже малоймовірний. А ось у "гірників", на радість уболівальників і тренерського штабу, до вирішального поєдинку року всі головні сили в зборі. Навіть Марлос з Соломоном встигли поправитися, і повернення останнього вкрай символічно, з огляду на те, що саме ізраїльтянин забив переможний гол Аталанті в матчі, який був зіграний в першому колі в Мілані.

Додамо сюди трохи більший досвід Шахтаря в поєдинках ЛЧ, і отримаємо всі передумови для віри в успіх господарів поля.

Орієнтовні склади:

Шахтар: Пятов, Додо, Матвієнко, Кривцов, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Коноплянка, Тайсон, Марлос, Мораєс

Аталанта: Голліні, К'єр, Паломіно, Джимсіті, Гатебур, Пашалич, Де Рон, Кастань, Малиновський, Гомес, Муріель

Пряма мова:

Луїш Каштру (наставник Шахтаря)

"Шанси у обох команд абсолютно однакові. Обидві хочуть вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Буде дуже цікава зустріч між двома великими командами з відмінними складами. Оцінюю шанси як 50 на 50. Обидві команди будуть боротися до кінця"

Джан П’єро Гасперіні (наставник Аталанти)

"Я вважаю, що Шахтар має більше шансів на підсумковий успіх. Хоча б через турнірне становище – вони вище в таблиці. Шахтар може не ризикувати, грати від суперника, а ми повинні ризикувати. Вважаю, що в Шахтаря більше шансів на плей-оф"

Прогноз Чемпіона: господарі не програють і тотал більше 2.5.

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