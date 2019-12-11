 Динамо - Лугано: вирішальний матч для киян | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Лугано: інфографіка та прогноз букмекерів

Сьогодні 06:10 476 0
Вирішальний матч для киян
Динамо - Лугано: інфографіка та прогноз букмекерів
#Динамо, #Лугано

Джерело - Чемпіон.

Цього четверга Динамо чекає один з найважливіших матчів сезону. Від його результату залежатиме, чи зіграє команда навесні в плей-оф Ліги Європи. Втративши багато очок в груповому етапі, кияни серйозно ускладнили виконання завдання. Тепер команді потрібно обігравати вдома Лугано, щоб розраховувати на місце в 1/16 фіналу.

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Звичайно, при певних розкладах може влаштувати і нічия, але до цього краще не доводити. Лугано вже ні на що не претендує, але грюкнути на прощання дверима швейцарцям нічого не заважає. Тим більше, що вдома вони вже зіграли з Динамо 0:0. А в цей раз через дискваліфікації кияни не зможуть розраховувати відразу на трьох ключових виконавців: Сидорчука, Вербича та Шабанова.

Проте, і без них у підопічних Олексія Михайличенко непогані шанси - 76% на перемогу від аналітиків Parimatch. До того ж недавня домашня поразка від Зорі в чемпіонаті повинна стати відмінним приводом реабілітуватися перед своїми вболівальниками.

До речі, не все гладко зі складом і у Лугано. Крім дискваліфікованого Жуніора через травми можуть не зіграти Марич, Родрігес, Саббатіні та Герндт. Втім, для швейцарців результат, нагадаємо, вже не важливий.

Навряд варто очікувати, що в такій ситуації Динамо видасть яскравий матч. Найважливіше для киян – це три очки і не так важливо, як саме їх вдасться добути. У разі перемоги команда зможе перевести дух і спокійно чекати 16 грудня, коли відбудеться жеребкування плей-офф. А за зиму можна буде і провести роботу над помилками, і підсилити склад.

 

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