Ліверпуль у матчі 6 туру Ліги чемпіонів із Зальцбургом зіграє найважливіший матч сезону.

Про це розповів капітан англійського клубу Джордан Гендерсон.

"На нас чекає найважливіший матч у сезоні на даний момент. Потрібно бути зосередженими на всі 100 відсотків і викластися на всі сто, щоб завоювати путівку в плей-оф. Потрібно показати свій футбол і добитися позитивного результату. Раніше нам таке вже вдавалося, але це не гарантує того, що вийде знову. Ми віримо в свої сили. Якщо зіграємо на рівні, то все буде добре", - розповів Гендерсон.