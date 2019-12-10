Конте вірить у перемогу в матчі із Барселоною

Гравці Інтера мають проявити мужність у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Антоніо Конте.

"Це важливий момент для нас. Ми знаємо, що можемо добитися позитивного результату. Наша мета зрозуміла - піти з поля без жалю, віддавши все, а також з огляду на той факт, що цього може бути недостатньо проти такої команди, як Барселона. Каталонці - одні з кращих в світі. Вони прагнуть виграти всі турніри, в яких беруть участь.

Нам потрібно проявити мужність і ентузіазм у прагненні пройти далі. Я впевнений, що весь стадіон допоможе нам, випускаючи позитивну енергію. Це необхідно, щоб ми могли подолати цю велику перешкоду разом", - розповів Конте.