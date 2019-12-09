Моурінью хоче підписати Феллаїні

Маруан Феллаїні може перейти у Тоттенгем

Бельгійський півзахисник китайського Шаньдун Лунен Маруан Феллаїні може повернутися в АПЛ.

Про це повідомляє DH Les Sports+.

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моуріньо хоче запросити в свою команду 32-річного бельгійця, з яким він встиг попрацювати в Манчестер Юнайтед.

Відзначається, що португальський фахівець позначив Феллаїні головною метою на зимове трансферне вікно і особисто зв'язувався з ним, щоб обговорити можливий перехід.

Чинна угода бельгійського хавбека з Шаньдун Лунен закінчується у грудні 2021 року.

Нагадаємо, Тоттенгем знищив Бернлі.