Моурінью хоче підписати Феллаїні

Джерело - football.ua.
Бельгійський півзахисник китайського Шаньдун Лунен Маруан Феллаїні може повернутися в АПЛ.
Про це повідомляє DH Les Sports+.
Головний тренер Тоттенгема Жозе Моуріньо хоче запросити в свою команду 32-річного бельгійця, з яким він встиг попрацювати в Манчестер Юнайтед.
Відзначається, що португальський фахівець позначив Феллаїні головною метою на зимове трансферне вікно і особисто зв'язувався з ним, щоб обговорити можливий перехід.
Чинна угода бельгійського хавбека з Шаньдун Лунен закінчується у грудні 2021 року.
Нагадаємо, Тоттенгем знищив Бернлі.