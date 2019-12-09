 Шахтар - Аталанта: фінальна битва за плей-оф | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Аталанта: фінальна битва за плей-оф

Сьогодні 13:46 224 0

Джерело - Чемпіон.

У вівторок і середу відбудуться матчі фінального туру групового етапу Ліги чемпіонів. За його підсумками визначаються останні вісім команд, які навесні зіграють в плей-оф турніру. Нагадаємо, що путівки в 1/8 фіналу (жеребкування пройдуть 16 грудня) собі вже забезпечили Баварія, Барселона, Лейпциг, Манчестер Сіті, Парі Сен-Жермен, Реал, Тоттенгем і Ювентус.

Зберігає шанси пробитися в плей-оф і Шахтар, який буде в середу приймати Аталанту. Гірники гарантовано пройдуть далі в Лізі чемпіонів, якщо обіграють італійців. Донеччан влаштує і нічия, але, за умови, що загребське Динамо не обіграє Сіті. Нагадаємо, що підопічні Луїса Каштру вже виграли у Аталанти на виїзді, але вдома на них чекає не менш складний матч. Аналітики Parimatch оцінюють шанси команд на перемогу як рівні – по 36% (28% на нічию).

Напередодні Шахтар в чемпіонаті України без проблем обіграв Олімпік 3:0 і продовжує впевнено лідирувати з відривом в 13 очок від найближчого переслідувача. А ось Аталанта в минулий вік-енд насилу обіграла Верону (3:2). У Серії А команда йде шостою, відстаючи від лідера на 10 очок.

І для Шахтаря, і для Аталанти, ставки в цьому матчі дуже високі. Італійці, наприклад, беруть участь в єврокубках втретє поспіль (до цього два сезони грали в Лізі Європи), але перед цим у них була затяжна пауза у 27 років. Шахтар же виходив в плей-оф Ліги чемпіонів не так давно, в позаминулому сезоні.

З інших жарких протистоянь за місце в 1/8 фіналу варто відзначити матч Інтер - Барселона. Каталонці вже забезпечили собі вихід в плей-оф, а ось Інтеру потрібно буде зіграти як мінімум не гірше, ніж Боруссія в паралельному матчі зі Славією. Шанси на перемогу італійців, до речі, непогані - 57% за оцінкою Parimatch.

Все набагато складніше в групі Н. Аяксу для виходу в плей-офф вистачить нічиєї з Валенсією або втрати очок Челсі в поєдинку з Ліллем. У свою чергу Валенсія вийде в 1/8 фіналу в разі перемоги над Аяксом, або якщо доб'ється результату не гірше, ніж Челсі. А лондонцям потрібна перемога над Ліллем, хоча, влаштує і нічия, якщо програє Валенсія.

 

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