Estamos na grande final! QUE DIA 🔥⚽️. • Felicidade demais em poder disputar essa grande final lado do meu parceiro @vieiramarcos86 ! Hoje tivemos um grande dia, derrotamos a Espanha e Montenegro , e amanhã enfrentaremos os donos da casa e idealizadores do esporte, a HUNGRIA!. • Obrigada pelo apoio e carinho que estamos recebendo! Amanhã irei transmitir a final ao vivo no meu Instagram as 14:30 horário do Brasil. Contamos com a torcida de vocês, vamos que vamos BRASIL 🇧🇷