Джерело - Чемпіон.

Відома бразилійка Наталія Гітлер разом зі своїм співвітчизником Маркусом Вієрою виграли чемпіонат світу з текболу у міксті.

Другою стала команда з Угорщини, бронзу завоювала пара з Чорногорії.

Варто відзначити, що Наталія Гітлер - це професійна тенісистка яка стала відомою завдяки своїй близькій дружбі з Роналдінью та Неймаром, з яким нещодавно також зіграла в текбол.

Текбол - суміш футболу і настільного тенісу. У текбол грають на спеціальному зігнутому столі з особливого матеріалу. Бити по м'ячу можна будь-якими частинами тіла, крім рук. Гра була винайдена в 2014 році і зараз обговорюється можливий олімпійський статус цього виду спорту.