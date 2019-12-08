Джерело - Чемпіон.
Відома бразилійка Наталія Гітлер разом зі своїм співвітчизником Маркусом Вієрою виграли чемпіонат світу з текболу у міксті.
Другою стала команда з Угорщини, бронзу завоювала пара з Чорногорії.
Варто відзначити, що Наталія Гітлер - це професійна тенісистка яка стала відомою завдяки своїй близькій дружбі з Роналдінью та Неймаром, з яким нещодавно також зіграла в текбол.
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Estamos na grande final! QUE DIA 🔥⚽️. • Felicidade demais em poder disputar essa grande final lado do meu parceiro @vieiramarcos86 ! Hoje tivemos um grande dia, derrotamos a Espanha e Montenegro , e amanhã enfrentaremos os donos da casa e idealizadores do esporte, a HUNGRIA!. • Obrigada pelo apoio e carinho que estamos recebendo! Amanhã irei transmitir a final ao vivo no meu Instagram as 14:30 horário do Brasil. Contamos com a torcida de vocês, vamos que vamos BRASIL 🇧🇷
Текбол - суміш футболу і настільного тенісу. У текбол грають на спеціальному зігнутому столі з особливого матеріалу. Бити по м'ячу можна будь-якими частинами тіла, крім рук. Гра була винайдена в 2014 році і зараз обговорюється можливий олімпійський статус цього виду спорту.