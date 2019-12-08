Лестер розгромив Астон Віллу. Результати матчів 16 туру АПЛ

Дубль Варді приніс розгромну перемогу Лестеру

Джерело - Чемпіон.

У 16-му турі англійської АПЛ зіграно ще три матчі.

Лестер впевнено переграв Астон Віллу. Шеффілд Юнайтед і Ньюкасл святкували вольові перемоги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

16 тур, 8 грудня

Астон Вілла - Лестер 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 20 Варді, 0:2 - 41 Іхеаначо, 1:2 - 45+2 Гріліш, 1:3 - 49 Еванс, 1:4 - 75 Варді

Норвіч - Шеффілд Юнайтед 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Тетті, 1:1 - 49 Стівенс, 1:2 - 52 Балдок

Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Інгс, 1:1 - 68 Шелві, 2:1 - 87 Фернандес

Нагадаємо, Евертон розібрався із Челсі у 16 турі АПЛ.

Також, Тоттенгем знищив Бернлі.