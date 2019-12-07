 Камбек Валенсії у дербі проти Леванте, перемоги Барселони та Реала. Результати 16 туру Ла-Ліги | Футбол | Champion.com.ua
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#Барселона, #Реал, #Валенсія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 грудня, відбулися матчі 16 туру Ла-Ліги

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

7 грудня, 16 тур

Реал Мадрид – Еспаньйол 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Варан, 2:0 – 79 Бензема

Гранада – Алавес 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Фернандес, 2:0 – 58 Сольдадо, 3:0 – 77 Еррера

Леванте – Валенсія 2:4 (2:1)

Голи: 1:0 – 11 Рохер, 2:0 – 20 Рохер, 2:1 – 45+3 Рохер (автогол), 2:2 – 57 Гамейро, 2:3 – 59 Гамейро, 2:4 – 88 Торрес

Барселона – Мальорка 5:2 (4:1)

Голи: 1:0 – 7 Грізманн, 2:0 – 17 Грізманн, 2:1 – 35 Будімір, 3:1 – 41 Мессі, 4:1 – 43 Суарес, 4:2 – 64 Будімір, 5:2 – 83 Мессі

Нагадаємо, Севілья здолала Леганес.

Раніше, Хетафе розгормило Леванте.

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