Збільшення кількості команд в УПЛ дозволить розвивати футбол в регіонах.

Про це розповів екс-тренер Карпат і Чорноморця Олег Дулуб.

"В таких країнах, як Україна і Казахстан, в Прем'єр-лізі повинні грати 16 команд. Це великі держави, розвинені міста з солідними бюджетами.

Сюди можна запрошувати хороших гравців і розвивати футбол, зокрема в деяких регіонах, які ніколи не були представлені у Прем'єр-лізі", - розповів Дулуб.