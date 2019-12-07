Джерело - sport.ua.
Французький нападник Барселони Усман Дембеле може покинути каталонський клуб влітку 2020 року.
Про це повідомляє El Desmarque.
Француз незадоволений кількістю ігрового часу, який він отримує в складі Барселони після переходу в клуб співвітчизника Антуана Грізманна.
У нинішньому сезоні Дембеле провів за Барселону 9 матчів і забив 1 гол.
Агент гравця вже провів переговори з представниками ПСЖ, Челсі і Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Барселона продовжила контракт з Фаті.
Раніше Мессі приніс Барселоні перемогу над Атлетіко.