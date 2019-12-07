Француз хоче більше грати за каталонський клуб

Французький нападник Барселони Усман Дембеле може покинути каталонський клуб влітку 2020 року.

Про це повідомляє El Desmarque.

Француз незадоволений кількістю ігрового часу, який він отримує в складі Барселони після переходу в клуб співвітчизника Антуана Грізманна.

У нинішньому сезоні Дембеле провів за Барселону 9 матчів і забив 1 гол.

Агент гравця вже провів переговори з представниками ПСЖ, Челсі і Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Барселона продовжила контракт з Фаті.

Раніше Мессі приніс Барселоні перемогу над Атлетіко.