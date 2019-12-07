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Дембеле хоче покинути Барселону

Сьогодні 10:56 569 0
Француз хоче більше грати за каталонський клуб
Дембеле хоче покинути Барселону
#Барселона, #Дембеле

Джерело - sport.ua.

Французький нападник Барселони Усман Дембеле може покинути каталонський клуб влітку 2020 року.

Про це повідомляє El Desmarque.

Француз незадоволений кількістю ігрового часу, який він отримує в складі Барселони після переходу в клуб співвітчизника Антуана Грізманна.

У нинішньому сезоні Дембеле провів за Барселону 9 матчів і забив 1 гол.

Агент гравця вже провів переговори з представниками ПСЖ, Челсі і Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Барселона продовжила контракт з Фаті.

Раніше Мессі приніс Барселоні перемогу над Атлетіко.

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