Роджерс підписав новий контракт з Лестером

Лестер хоче зберегти свого тренера

Тренер Лестера Брендан Роджерс підписав новий контракт з клубом, який розрахований до літа 2025 року.

Про це повідомила прес-служба англійського клубу.

Умови угоди не розголошуються, але ЗМІ припускають, що нинішня зарплата тренера в 5 млн фунтів на рік виросте, як і сума відступних у контракті.

Роджерс очолив Лестер у лютому цього року. Під його керівництвом "лисиці" виграли 17 з 26 матчів у Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, Лестер обіграв Вотфорд у 15 турі АПЛ.

Раніше, Манчестер Сіті розгромив Бернлі.