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Президент Реала хоче створити Суперлігу

Сьогодні 17:29 516 0
Флорентіно Перес запропонував створити новий європейський турнір
Президент Реала хоче створити Суперлігу
#Реал, #Перес, #Суперліга

Джерело - ua.tribuna.com.

Президент Реала Флорентіно Перес запропонував ідею створення європейської Суперліги.

Про це повідомляє The New York Times.

За планами Переса, в Суперлігу увійдуть в основному провідні клуби топ-5 чемпіонатів: Англії, Іспанії, Франції, Німеччини та Італії. Змагання триватиме повний сезон, ці клуби не братимуть участі в своїх національних чемпіонатах.

Суперліга буде складатися з двох дивізіонів по 20 команд. При цьому буде діяти нинішня система підвищення і пониження команд у класі, але тільки в рамках Суперліги.

Деяким клубам повідомили, що, за прогнозом, вони можуть подвоїти свої доходи в разі участі в Суперлізі.

Нагадаємо, Реал націлився на гравця збірної Нідерландів.

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