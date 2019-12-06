Президент Реала хоче створити Суперлігу

Флорентіно Перес запропонував створити новий європейський турнір

Президент Реала Флорентіно Перес запропонував ідею створення європейської Суперліги.

Про це повідомляє The New York Times.

За планами Переса, в Суперлігу увійдуть в основному провідні клуби топ-5 чемпіонатів: Англії, Іспанії, Франції, Німеччини та Італії. Змагання триватиме повний сезон, ці клуби не братимуть участі в своїх національних чемпіонатах.

Суперліга буде складатися з двох дивізіонів по 20 команд. При цьому буде діяти нинішня система підвищення і пониження команд у класі, але тільки в рамках Суперліги.

Деяким клубам повідомили, що, за прогнозом, вони можуть подвоїти свої доходи в разі участі в Суперлізі.

Нагадаємо, Реал націлився на гравця збірної Нідерландів.