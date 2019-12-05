Вієйра може очолити Арсенал

Джерело - sport.ua.
Екс-гравець Арсеналу, а зараз головний тренер Ніцци, Патрік Вієйра може очолити лондонську команду.
Про це повідомляє Get French Football News
Босів канонірів вразила робота Вієйра на чолі Ніцци.
Відзначимо, що в даний момент Арсенал очолює інший колишній гравець Фредді Юнгберг, який став виконувачем обов'язків головного тренера після звільнення Унаї Емері.
Вієйра виступав за Арсенал з 1996 по 2005 рік. У складі лондонського клубу француз три рази ставав чемпіоном Англії, а також виграв три Кубки Англії.
Раніше, Бенітес може очолити Арсенал.
Нагадаємо, Арсенал не зміг перемогти Норвіч.