Вієйра може очолити Арсенал

Легенда лондонського клубу може очолити команду

Екс-гравець Арсеналу, а зараз головний тренер Ніцци, Патрік Вієйра може очолити лондонську команду.

Про це повідомляє Get French Football News

Босів канонірів вразила робота Вієйра на чолі Ніцци.

Відзначимо, що в даний момент Арсенал очолює інший колишній гравець Фредді Юнгберг, який став виконувачем обов'язків головного тренера після звільнення Унаї Емері.

Вієйра виступав за Арсенал з 1996 по 2005 рік. У складі лондонського клубу француз три рази ставав чемпіоном Англії, а також виграв три Кубки Англії.

Раніше, Бенітес може очолити Арсенал.

Нагадаємо, Арсенал не зміг перемогти Норвіч.