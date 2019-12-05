Матч Україна - Польща може бути перенесений

УЄФА просить асоціації не проводити товариські матчі e день фіналів плей-оф

Товариський матч збірних України і Польщі, який спочатку був запланований на 31 березня, може бути перенесений на день раніше.

Про це повідомляє Sport Arena.

Вся справа в тому, що 31 березня - день фіналів плей-оф Євро-2020, і УЄФА просила асоціації не проводити товариські матчі у даний день.

Втім, польська федерація все-таки хоче провести спаринг 31 числа і вже відправила відповідний запит в європейський футбольний союз. Саме від відповіді УЄФА і буде залежати точна дата поєдинку.

Що стосується товариського матчу зі збірною Франції, який відбудеться 27 березня, то арена, на якій може пройти поєдинок, ще не визначена сторонами. В даний момент йде обговорення деталей контракту даного товариського матчу.

Нагадаємо, що всі три збірні вже вийшли на Євро і тепер готуються безпосередньо до фінального турніру.