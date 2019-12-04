Селезньов відзначився голом у Кубку Туреччини

Джерело - sport.ua.
Український нападник Євген Селезньов відзначився забитим голом у ворота Ерзурумспора у Кубку Туреччини.
Селезньов вийшов на поле у стартовому складі Бурсаспора і провів повний матч, відзначившись забитим м'ячем на 89-й хвилині. Попри це матч завершився із рахунком 4:2 на користь Ерзурумспора.
Матч-відповідь відбудеться 19-го грудня.
Кубок Туреччини
04 грудня
Ерзурумспор – Бурсаспор 4:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 15 Сюню, 1:1 – 17 Кез, 2:1 – 55 Сюню, 3:1 – 67 Кез, 4:1 – 83 Кез, 4:2 – 89 Селезньов
Нагадаємо, Селезньов забив третій гол за Бурсаспор.