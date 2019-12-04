Селезньов відзначився голом у Кубку Туреччини

Євген Селезньов забив гол у Кубку Туреччини

Український нападник Євген Селезньов відзначився забитим голом у ворота Ерзурумспора у Кубку Туреччини.

Селезньов вийшов на поле у стартовому складі Бурсаспора і провів повний матч, відзначившись забитим м'ячем на 89-й хвилині. Попри це матч завершився із рахунком 4:2 на користь Ерзурумспора.

Матч-відповідь відбудеться 19-го грудня.

Кубок Туреччини

04 грудня

Ерзурумспор – Бурсаспор 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Сюню, 1:1 – 17 Кез, 2:1 – 55 Сюню, 3:1 – 67 Кез, 4:1 – 83 Кез, 4:2 – 89 Селезньов

Нагадаємо, Селезньов забив третій гол за Бурсаспор.