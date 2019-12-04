Тренерський штаб збірної України забракував Ірландію і просить одну з двох інших збірних

Україна шукає суперника на 2 червня

Тренерський штаб національної збірної України обирає для спаринг-партнера один з двох варіантів - збірну Вельсу або збірну Угорщини.

Про це повідомляє sportarena.com.

Переговори щодо проведення матчу з Ірландією велися, але штаб збірної України хоче іншого суперника на цю дату.

Другий товариський матч збірної України перед стартом Євро-2020 повинен пройти 7-го червня. Ім'я другого суперника також поки залишається невідомим. Офіційно імена суперників будуть оголошені у наступному році.

Також два товариські поєдинки збірна України проведе в березні. 27-го березня "синьо-жовті" зіграють на виїзді з Францією, 30-го або 31-го березня — на виїзді з Польщею. Французька федерація ще не підтвердила матч.