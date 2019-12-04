Кавані може перейти до Атлетіко

Джерело - sport.ua.
Мадридський Атлетіко хоче підписати форварда французького ПСЖ і національної збірної Уругваю Едінсона Кавані.
Про це повідомляє AS.
Перехід 32-річного гравця може відбутися в майбутнє зимове трансферне вікно.
Повідомляється, що на даний момент у Атлетіко перевантажена зарплатна відомість, тому клуб планує розлучитися з деякими футболістами.
Контракт Едінсона Кавані з ПСЖ закінчується влітку 2020 року. У цьому сезоні на рахунку форварда два голи в дев'яти матчах.
Раніше, Мессі приніс Барселоні перемогу над Атлетіко.
Нагадаємо, Реал з труднощами здолав Алавес.