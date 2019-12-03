Ібрагімович погодив контракт з Міланом

Шведський нападник визначився з клубом

Златан Ібрагімович, який у кінці року покине Лос-Анджелес Гелаксі, перейде до Мілану.

Про це повідомляє The Telegraph.

Нагадаємо, що Ібрагімович грав за міланський клуб із 2010 по 2012 рік. Златан вже погодив контракт із клубом.

Крім Мілана і Гелаксі за свою кар'єру Ібрагімович грав за Мальме, Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, ПСЖ і Манчестер Юнайтед.

Раніше, Ібрагімович озвучив вимоги щодо зарплати.

Нагадаємо, Гелаксі замість Ібрагімовича хоче підписати зіркового нападника ПСЖ.