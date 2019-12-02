Шевченко: Тайсон - прикраса українського футболу

Джерело - football.ua.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відзначив роль Тайсона в українському футболі.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"У Серії А до іноземців ставляться як до прикраси, дуже важливим гравцям, які доповнюють історію футболу. І так у всіх країнах. Кілька тижнів тому в українському футболі стався не дуже приємний інцидент з расизмом. Важливо, що весь український футбол згуртувався навколо цього і підтримав Тайсона.
Він - прикраса українського футболу. Людина, яка приїхала і не покинула нашу країну у складний момент, перевіз свою сім'ю, продовжував грати за команду і доводити, яке він почуття має до нашої країни. Ми завжди будемо його підтримувати", - розповів Шевченко.
Нагадаємо, Тайсона визнали найкращим гравцем року.