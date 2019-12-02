Усі перможці церемонії Футбольні зірки України-2019

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 грудня, на НСК Олімпійський відбулася урочиста церемонія нагородження Футбольні зірки України-2019 – спільний проект Української асоціації футболу та Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів.

Усі переможці нв номінаціях проекту Футбольні зірки України-2019

Найкраща футбольна школа

Найкраща молода футболістка (віком до 19 років)

Юлія Христюк (ЕМС-Поділля Вінниця)

Найкращий молодий футболіст (віком до 21 року)

Віталій Миколенко (Динамо Київ)

Автор найкращого голу

Надія Іванченко (Ладомир Володимир-Волинський)

Найкращий гравець з футзалу

Кирило Ципун (МФК Продексім Херсон)

Найкращий гравець з пляжного футболу

Андрій Неруш (Євроформат-Бодон, ВІТ)

Найкращий гравець у студентському футболі

Юрій Заставецький (Тернопільський національний педагогічний університет)

Найкращий гравець з інвалідністю

Дмитро Українець (Київ)

Найкращий арбітр

Віктор Копієвський (Кропивницький)

Найкращий голкіпер серед жінок

Катерина Самсон (Житлобуд-2 Харків)

Найкращий голкіпер серед чоловіків

Андрій Пятов (Шахтар Донецьк)

Найкращий легіонер

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті)

Найкращий тренер жіночих команд

Роман Заєв (Восход Стара Маячка)

Найкращий тренер чоловічих команд

Андрій Шевченко (головний тренер національної збірної України)

Найкращий тренер молодіжних команд

Олександр Петраков (головний тренер юнацької збірної України U-20)

Найкраща футболістка

Дар'я Апанащенко (Житлобуд-1 Харків)

Найкращий футболіст

Тайсон (ФК Шахтар Донецьк)