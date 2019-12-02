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Брешія може безкоштовно відпустити Балотеллі

Сьогодні 16:31 135 0
Массімо Челліно прокоментував перспективи Маріо Балотеллі
Брешія може безкоштовно відпустити Балотеллі
#Балотеллі, #Брешія, #Серія А

Джерело - football.ua.

Нападник команди Маріо Балотеллі може покинути Брешію вже через півроку після підписання контракту.

Про це розповів президент італійського клубу Массімо Челліно.

"Маріо сумує, тому що не може продемонструвати свій найкращий футбол. Для нього грати в Серії А - великий шанс. Можливо, він думав, що це буде простіше.

У січні він зможе піти безкоштовно. Прямо зараз він повинен вибрати дорогу вгору або вниз. Він повинен переконати себе. Я не хочу, щоб він пішов. Якщо він піде, ми обидва програємо наше парі", - розповів Челліно.

Нагадаємо, Балотеллі вигнали із тренування Брешії.

Також, Балотеллі хоче переїхати до чемпіонату Туреччини.

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