Нападник команди Маріо Балотеллі може покинути Брешію вже через півроку після підписання контракту.

Про це розповів президент італійського клубу Массімо Челліно.

"Маріо сумує, тому що не може продемонструвати свій найкращий футбол. Для нього грати в Серії А - великий шанс. Можливо, він думав, що це буде простіше.

У січні він зможе піти безкоштовно. Прямо зараз він повинен вибрати дорогу вгору або вниз. Він повинен переконати себе. Я не хочу, щоб він пішов. Якщо він піде, ми обидва програємо наше парі", - розповів Челліно.