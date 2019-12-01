 Став відомий повний календар і розклад Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Визначилися суперники збірної України на Євро-2020
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Став відомий повний календар і розклад Євро-2020

Сьогодні 13:33 363 0
Матч-відкриття турніру відбудеться у Римі
Став відомий повний календар і розклад Євро-2020
#Євро-2020, #календар

Джерело - sport.ua.

У Бухаресті відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2020. 

Результати жеребкування Євро-2020
  • Група A: Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс
  • Група B: Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія
  • Група C: Україна, Нідерланди, Австрія, [або Румунія, або переможець шляху D]
  • Група D: Англія, Хорватія, Чехія, [переможець шляху C з Шотландією]
  • Група E: Іспанія, Польща, Швеція, [переможець шляху B з Ірландією]
  • Група F: Німеччина, Франція, Португалія, [переможець шляху A, але не Румунія, або D]
Плей-офф кваліфікації для Євро-2020:
  • Шлях A: Ісландія – Румунія, Болгарія – Угорщина
  • Шлях B: Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія, Словаччина – Ірландія
  • Шлях C: Шотландія – Ізраїль, Норвегія – Сербія
  • Шлях D: Грузія – Білорусь, Північна Македонія – Косово
Повний розклад турніру
 
Час вказаний київський
 
Перший тур групового етапу
 
12 червня, Рим: Італія - ​​Туреччина, 21:00
 
13 червня, Баку: Уельс - Швейцарія, 15:00
 
13 червня, Копенгаген: Данія - Фінляндія, 18:00
 
13 червня, Санкт-Петербург: Бельгія - Росія, 21:00
 
14 червня, Лондон: Англія - ​​Хорватія, 15:00
 
14 червня, Бухарест: Австрія - переможець стикових матчів - 18:00
 
14 червня, Амстердам: Голландія - Україна, 21:00
 
15 червня, Глазго: переможець стикових матчів - Чехія, 15:00
 
15 червня, Дублін: Польща - переможець стикових матчів - 18:00
 
15 червня, Більбао: Іспанія - Швеція, 21:00
 
16 червня, Будапешт: переможець стикових матчів - Португалія, 18:00
 
16 червня, Мюнхен: Франція - Німеччина, 21:00
 
Другий тур групового етапу
 
17 червня, Санкт-Петербург: Фінляндія - Росія, 15:00
 
17 червня, Баку: Туреччина - Уельс, 18:00
 
17 червня, Рим: Італія - ​​Швейцарія, 21:00
 
18 червня, Бухарест: Україна - переможець стикових матчів, 15:00
 
18 червня, Копенгаген: Данія - Бельгія, 18:00
 
18 червня, Амстердам: Голландія - Австрія, 21:00
 
19 червня, Дублін: Швеція - переможець стикових матчів, 15:00
 
19 червня, Глазго: Хорватія - Чехія, 18:00
 
19 червня, Лондон: Англія - ​​переможець стикових матчів, 21:00
 
20 червня, Будапешт: переможець стикових матчів - Франція, 15:00
 
20 червня, Мюнхен: Португалія - ​​Німеччина, 18:00
 
20 червня, Більбао: Іспанія - Польща, 21:00
 
Третій тур групового етапу
 
21 червня, Рим: Італія - ​​Уельс, 18:00
 
21 червня, Баку: Швейцарія - Туреччина, 18:00
 
22 червня, Амстердам: переможець стикових матчів - Голландія, 18:00
 
22 червня, Бухарест: Україна - Австрія, 18:00
 
22 червня, Санкт-Петербург: Фінляндія - Бельгія, 21:00
 
22 червня, Копенгаген: Росія - Данія, 21:00
 
23 червня, Лондон: Чехія - Англія, 21:00
 
23 червня, Глазго: Хорватія - переможець стикових матчів, 21:00
 
24 червня, Більбао: переможець стикових матчів - Іспанія, 18:00
 
24 червня, Дублін: Швеція - Польща, 18:00
 
24 червня, Мюнхен Німеччина - переможець стикових матчів, 21:00
 
24 червня, Будапешт: Португалія - ​​Франція, 21:00
 
1/8 фіналу
 
27 червня, Амстердам (№1): друге місце в групі A - друге місце в групі B, 18:00
 
27 червня, Лондон (№2): перше місце в групі A - друге місце в групі C, 21:00
 
28 червня, Будапешт (№3): перше місце в групі C - третє місце в групі D / E / F, 18:00
 
28 червня, Більбао (№4): перше місце в групі B - третє місце з груп A / D / E / F, 21:00
 
29 червня, Копенгаген (№5): друге місце в групі D - друге місце в групі E, 18:00
 
29 червня, Бухарест (№6): перше місце в групі F - третє місце в групі A / B / C, 21:00
 
30 червня, Дублін (№7): перше місце в групі D - друге місце в групі F, 18:00
 
30 червня, Глазго (№8): перше місце в групі E - третє місце в групі A / B / C / D, 21:00
 
Чвертьфінали
 
3 липня, Санкт-Петербург (№9): переможець матчу №6 - переможець матчу №5, 18:00
 
3 липня, Мюнхен (№10): переможець матчу №4 - переможець матчу №2, 21:00
 
4 липня, Баку (№11): переможець матчу №3 - переможець матчу №1, 18:00
 
4 липня, Рим (№12): переможець матчу №8 - переможець матчу №7, 21:00
 
Півфінали
 
7 липня, Лондон: переможець матчу №10 - переможець матчу №9, 21:00
 
8 липня, Лондон: переможець матчу №12 - переможець матчу №11, 21:00
 
Фінал
 
12 липня, Лондон, Вемблі, 21:00
 
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