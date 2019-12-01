Став відомий повний календар і розклад Євро-2020

Матч-відкриття турніру відбудеться у Римі

У Бухаресті відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2020.

Результати жеребкування Євро-2020

Група A: Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс

Група B: Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія

Група C: Україна, Нідерланди, Австрія, [або Румунія, або переможець шляху D]

Група D: Англія, Хорватія, Чехія, [переможець шляху C з Шотландією]

Група E: Іспанія, Польща, Швеція, [переможець шляху B з Ірландією]

Група F: Німеччина, Франція, Португалія, [переможець шляху A, але не Румунія, або D]

Плей-офф кваліфікації для Євро-2020:

Шлях A: Ісландія – Румунія, Болгарія – Угорщина

Шлях B: Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія, Словаччина – Ірландія

Шлях C: Шотландія – Ізраїль, Норвегія – Сербія

Шлях D: Грузія – Білорусь, Північна Македонія – Косово

Повний розклад турніру

Час вказаний київський

Перший тур групового етапу

12 червня, Рим: Італія - ​​Туреччина, 21:00

13 червня, Баку: Уельс - Швейцарія, 15:00

13 червня, Копенгаген: Данія - Фінляндія, 18:00

13 червня, Санкт-Петербург: Бельгія - Росія, 21:00

14 червня, Лондон: Англія - ​​Хорватія, 15:00

14 червня, Бухарест: Австрія - переможець стикових матчів - 18:00

14 червня, Амстердам: Голландія - Україна, 21:00

15 червня, Глазго: переможець стикових матчів - Чехія, 15:00

15 червня, Дублін: Польща - переможець стикових матчів - 18:00

15 червня, Більбао: Іспанія - Швеція, 21:00

16 червня, Будапешт: переможець стикових матчів - Португалія, 18:00

16 червня, Мюнхен: Франція - Німеччина, 21:00

Другий тур групового етапу

17 червня, Санкт-Петербург: Фінляндія - Росія, 15:00

17 червня, Баку: Туреччина - Уельс, 18:00

17 червня, Рим: Італія - ​​Швейцарія, 21:00

18 червня, Бухарест: Україна - переможець стикових матчів, 15:00

18 червня, Копенгаген: Данія - Бельгія, 18:00

18 червня, Амстердам: Голландія - Австрія, 21:00

19 червня, Дублін: Швеція - переможець стикових матчів, 15:00

19 червня, Глазго: Хорватія - Чехія, 18:00

19 червня, Лондон: Англія - ​​переможець стикових матчів, 21:00

20 червня, Будапешт: переможець стикових матчів - Франція, 15:00

20 червня, Мюнхен: Португалія - ​​Німеччина, 18:00

20 червня, Більбао: Іспанія - Польща, 21:00

Третій тур групового етапу

21 червня, Рим: Італія - ​​Уельс, 18:00

21 червня, Баку: Швейцарія - Туреччина, 18:00

22 червня, Амстердам: переможець стикових матчів - Голландія, 18:00

22 червня, Бухарест: Україна - Австрія, 18:00

22 червня, Санкт-Петербург: Фінляндія - Бельгія, 21:00

22 червня, Копенгаген: Росія - Данія, 21:00

23 червня, Лондон: Чехія - Англія, 21:00

23 червня, Глазго: Хорватія - переможець стикових матчів, 21:00

24 червня, Більбао: переможець стикових матчів - Іспанія, 18:00

24 червня, Дублін: Швеція - Польща, 18:00

24 червня, Мюнхен Німеччина - переможець стикових матчів, 21:00

24 червня, Будапешт: Португалія - ​​Франція, 21:00

1/8 фіналу

27 червня, Амстердам (№1): друге місце в групі A - друге місце в групі B, 18:00

27 червня, Лондон (№2): перше місце в групі A - друге місце в групі C, 21:00

28 червня, Будапешт (№3): перше місце в групі C - третє місце в групі D / E / F, 18:00

28 червня, Більбао (№4): перше місце в групі B - третє місце з груп A / D / E / F, 21:00

29 червня, Копенгаген (№5): друге місце в групі D - друге місце в групі E, 18:00

29 червня, Бухарест (№6): перше місце в групі F - третє місце в групі A / B / C, 21:00

30 червня, Дублін (№7): перше місце в групі D - друге місце в групі F, 18:00

30 червня, Глазго (№8): перше місце в групі E - третє місце в групі A / B / C / D, 21:00

Чвертьфінали

3 липня, Санкт-Петербург (№9): переможець матчу №6 - переможець матчу №5, 18:00

3 липня, Мюнхен (№10): переможець матчу №4 - переможець матчу №2, 21:00

4 липня, Баку (№11): переможець матчу №3 - переможець матчу №1, 18:00

4 липня, Рим (№12): переможець матчу №8 - переможець матчу №7, 21:00

Півфінали

7 липня, Лондон: переможець матчу №10 - переможець матчу №9, 21:00

8 липня, Лондон: переможець матчу №12 - переможець матчу №11, 21:00

Фінал

12 липня, Лондон, Вемблі, 21:00