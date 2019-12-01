Максимов вказав термін дії контракту у Ворсклі

Щоб оцінити готовність команди, потрібно провести з нею збори.

Про це заявив наставник Ворскли Юрій Максимов.

"У мене контракт до кінця року, а взимку будемо розмовляти. Кожен тренер хоче вигравати. Але хочеться і підготувати команду, щоб за неї відповідати. Щоб оцінити готовність команди, потрібно провести з нею збори. На даний момент я бачу, хто може бігти, а хто - з самого початку не може виконувати навантаження.

У нас Петрович Тодор в Дніпрі пробіг 12 кілометрів - це дуже багато. Але в одному темпі, немає вибуху. Потрібно, щоб гравці доповнювали один одного: один вибуховий, другий - технічний, третій - в боротьбі сильний. Тоді сформується команда і колектив. А коли гравець приходить, щоб отримати зарплату і виїхати, забувши, що таке Ворскла - це не дуже добре", - сказав Максимов.