Максимов вказав термін дії контракту у Ворсклі

Джерело - sport.ua.
Щоб оцінити готовність команди, потрібно провести з нею збори.
Про це заявив наставник Ворскли Юрій Максимов.
"У мене контракт до кінця року, а взимку будемо розмовляти. Кожен тренер хоче вигравати. Але хочеться і підготувати команду, щоб за неї відповідати. Щоб оцінити готовність команди, потрібно провести з нею збори. На даний момент я бачу, хто може бігти, а хто - з самого початку не може виконувати навантаження.
У нас Петрович Тодор в Дніпрі пробіг 12 кілометрів - це дуже багато. Але в одному темпі, немає вибуху. Потрібно, щоб гравці доповнювали один одного: один вибуховий, другий - технічний, третій - в боротьбі сильний. Тоді сформується команда і колектив. А коли гравець приходить, щоб отримати зарплату і виїхати, забувши, що таке Ворскла - це не дуже добре", - сказав Максимов.
Ворскла після 16-ти турів посідає останнє місце в УПЛ, маючи в активі 11 очок. Стільки ж набрали Львів та Карпати.
Раніше, Ворскла перемогла Колос.
Нагадаємо, Дніпро-1 на виїзді переграв Львів у 16 турі УПЛ.