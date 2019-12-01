Куман: З Шевченком збірна України сильно додала

Джерело - sport.ua.
Не можна недооцінювати збірну України на фінальному етапі Євро-2020.
Про це заявив наставник збірної Нідерландів Рональд Куман.
"Ми не повинні недооцінювати збірну України. Вони були в тій же кваліфікаційній групі, що і Португалія, і виграли її. Ми знаємо, як важко обіграти португальців і, на щастя, їх немає в нашій четвірці. З таким наставником, як Шевченко, збірна України сильно додала", - зазначив Куман.
Раніше, за результатами жеребкування фінальної частини Євро-2020 Україна зіграє з Нідерландами, Австрією і переможцем плей-оф стикових матчів шляху A/D.
Нагадаємо, Пятов ввійшов у символічну збірну відбору на Євро-2020.