Шевченко візьме участь у медичному заході

Джерело - Чемпіон.

3 грудня Інститут клітинної терапії представить у Києві перші результати клінічних випробувань плацентарних стовбурових клітин в Україні в партнерстві з Інститутом травматології та ортопедії НАМН України та Київською клінічною міською лікарнею №6. Цього разу спеціалісти сфокусують увагу на таких поширених захворюваннях, як артроз колінних суглобів та ушкодження суглобів, у тому числі — у професійних спортсменів. У прес-конференції візьме участь легендарний футболіст і тренер збірної України з футболу — Андрій Шевченко.

Прес-конференція, присвячена інноваційному підходу в терапії артрозу колінного суглоба із застосуванням стовбурових клітин плаценти.

Учасники прес-конференції:

1. Соколов Микола Федорович — кандидат медичних наук, головний лікар Інституту клітинної терапії, провідний фахівець із клітинних технологій.

2. Шаблій Володимир Анатолійович — кандидат біологічних наук, заступник директора Банку стовбурових клітин, завідувач Лабораторії стовбурових клітин плаценти Інституту клітинної терапії. Член міжнародного товариства International Placenta Stem Cell Society.

3. Голюк Євген Леонтійович — кандидат медичних наук, завідувач науково-практичного центру тканинної та клітинної терапії ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України".

4. Бірса Роман Васильович — лікар вищої категорії, ортопед-травматолог відділення травматології та ортопедії, Київська міська клінічна лікарня №6.

5. Немтінов Петро Ігорьович — старший науковий співробітник Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України.

Спеціальний гість: легендарний футболіст, головний тренер збірної України з футболу Андрій Миколайович Шевченко.