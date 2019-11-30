Російський спеціаліст Леонід Слуцький звільнений з посади головного тренера нідерландського Вітесса.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Леонід Слуцький залишив посаду головного тренера. Олег Яровинський, Василь Березуцький і Олексій Березуцький також залишають Вітесс. Клуб розгляне питання щодо нового тренерського штабу в найближчі кілька днів", — йдеться в офіційному повідомленні клубу.