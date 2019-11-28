 Мальме - Динамо: 4:3. Відео голів та огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо у меншості програло Мальме у 5 турі Ліги Європи
Вчора 23:55 540
Мальме - Динамо 4:3. Огляд матчу
Сьогодні 01:00 142
Мальме - Динамо Київ 4:3. Як це було
Вчора 23:56 8156
Олександрія програла Вольфсбургу і втратила шанси вийти з групи Ліги Європи
Вчора 21:46 360
Олександрія - Вольфсбург 0:1. Як це було
Вчора 21:30 4070
Українського арбітра підозрюють у хабарництві
Вчора 13:46 1512
Світоліна стала автором удару місяця у WTA
Вчора 12:56 1344
Україна втратила дві позиції у рейтингу ФІФА
Вчора 12:25 1678
Динамо найкраща команда нашої групи – тренер Мальме
Вчора 08:11 1627
Барселона перемогла Боруссію, Ліверпуль зіграв внічию з Наполі. Результати матчів 5 туру Ліги чемпіонів
27.11.2019 23:54 2206
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:10 Футбол Михайличенко: Не можна пропускати м'ячі в дебюті таймів 382
01:00 Футбол Мальме - Динамо 4:3. Огляд матчу 142
00:38 Футбол Арсенал - Айнтрахт 1:2. Огляд матчу 133
00:13 Футбол 13 клубів офіційно оформили вихід з групи Ліги Європи 650
28 Листопада 2019
23:57 Футбол Спортінг знищив ПСВ, Копенгаген переміг Лугано. Результати матчів 5 туру Ліги Європи 411
23:56 Футбол Мальме - Динамо Київ 4:3. Як це було 8156
23:55 Футбол Динамо у меншості програло Мальме у 5 турі Ліги Європи 540
23:37 Футбол Мальме - Динамо: 4:3. Відео голів та огляд матчу 2117
23:36 ММА Мак-Грегор підписав контракт на наступний бій 283
23:35 Футбол Власники Манчестер Сіті купили вже восьмий футбольний клуб 323
23:20 Бокс Хейні: Ломаченко не зможе стати абсолютним чемпіоном 304
23:13 Блог Дежавю. Динамо пропустило на старті другого тайму 612
23:05 Футбол Шаран: Від президента команда отримає преміальні 198
22:53 Футбол Сент-Етьєн – Гент 0:0. Огляд матчу 124
22:50 Блог Циганков ефектним голом вивів Динамо вперед 1455
22:39 Футбол Олександрія – Вольфсбург 0:1. Огляд матчу 158
22:26 Бокс Вайт проведе бій в андеркарті реваншу Джошуа - Руїс 186
22:11 Блог Динамо пропустило уже на другій хвилині матчу 342
22:09 Блог Фанати Мальме неймовірним перформансом проводжають на пенсію свого капітана 218
22:03 Футбол Камбек АЗ у меншості, Ференцварош Реброва втратив перемогу. Результати матчів 5 туру Ліги Європи 317
21:46 Футбол Олександрія програла Вольфсбургу і втратила шанси вийти з групи Ліги Європи 360
21:35 Бокс Девіс: Ломаченко нічого не досягнув у цьому світі 242
21:30 Футбол Олександрія - Вольфсбург 0:1. Як це було 4070
21:19 Баскетбол Миколаїв впевнено переміг Запоріжжя у Суперлізі 159
21:01 Футбол Астана - Манчестер Юнайтед 2:1. Огляд матчу 199

Мальме - Динамо: 4:3. Відео голів та огляд матчу

Вчора 23:37 2117 0
Мальме - Динамо: 4:3. Відео голів та огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє зі шведським Мальме в 5 турі групового етапу Ліги Європи.

Матч відбудеться 28 листопада, на стадіоні Сведбанк. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу в режимі онлайн. Початок о 21:45.

Також на нашому сайті максимально оперативно з'являтимуться голи та найцікавіші моменти поєдинку.

2'  Забиває Мальме. Траустасон від кутового прапорця навісив на Бергета. Бущан парирував удар Йо Інге, але на дальній штанзі ніхто не завадив зіграти на добиванні Бенгтссону.

18'  Динамо зрівнює рахунок. Буяльський зробив м'яку подачу у штрафній суперника, усі пролетіли повз м'яч, але набігаючий Миколенко відправив сферу і сітку воріт.

39' Динамо виходить вперед! Буяльський зліва видав чудову передачу в центр штрафного майданчика, звідки Циганков з дванадцяти метрів вразив ворота.

Огляд першого тайму

48' Мальме зрівнює рахунок! Трастусон справа зі штрафного викотив м'яч на Розенберга, який з десяти метрів вразив ворота.

58'  Мальме виходить вперед! Рікс зліва запустив у штрафний майданчик Ракіпа, який сильно пробив під поперечину над Бущаном.

77' Динамо зрівнює рахунок! Циганков потужно прострілив уздовж воріт, Вербич підставив коліно і забив у ворота суперника.

90' Забиває Мальме! Бергет справа прострілив до ближньої штанги, де Розенберг в дотик переправив м'яч у ворота.

Відеоогляд другого тайму

Коментарі ()