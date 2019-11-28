Мальме - Динамо: 4:3. Відео голів та огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє зі шведським Мальме в 5 турі групового етапу Ліги Європи.

Матч відбудеться 28 листопада, на стадіоні Сведбанк. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу в режимі онлайн. Початок о 21:45.

Також на нашому сайті максимально оперативно з'являтимуться голи та найцікавіші моменти поєдинку.

2' Забиває Мальме. Траустасон від кутового прапорця навісив на Бергета. Бущан парирував удар Йо Інге, але на дальній штанзі ніхто не завадив зіграти на добиванні Бенгтссону.

18' Динамо зрівнює рахунок. Буяльський зробив м'яку подачу у штрафній суперника, усі пролетіли повз м'яч, але набігаючий Миколенко відправив сферу і сітку воріт.

39' Динамо виходить вперед! Буяльський зліва видав чудову передачу в центр штрафного майданчика, звідки Циганков з дванадцяти метрів вразив ворота.

Огляд першого тайму

48' Мальме зрівнює рахунок! Трастусон справа зі штрафного викотив м'яч на Розенберга, який з десяти метрів вразив ворота.

58' Мальме виходить вперед! Рікс зліва запустив у штрафний майданчик Ракіпа, який сильно пробив під поперечину над Бущаном.

77' Динамо зрівнює рахунок! Циганков потужно прострілив уздовж воріт, Вербич підставив коліно і забив у ворота суперника.

90' Забиває Мальме! Бергет справа прострілив до ближньої штанги, де Розенберг в дотик переправив м'яч у ворота.

Відеоогляд другого тайму