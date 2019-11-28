Суперліга Паріматч: старт другого кола

У четвер в Суперлізі Паріматч стартує друге коло регулярної частини чемпіонату. В рамках ігрового тижня команди проведуть сім матчів.

Потрібно відзначити, що ігри пройдуть після паузи пов'язаної з Кубком України. 1/8 фіналу вийшла вдалою далеко не для всіх представників Суперліги Паріматч. Головною сенсацією став виліт з турніру переможця першого кола - Прометея. У чемпіонаті команда поступилася лише одного разу (Черкаським Мавпам на виїзді 85:90). А в Кубку Прометей в овертаймі програв Одесі битву за путівку у чвертьфінал.

Прометей тепер спробує реабілітуватися за поразку в матчі з Миколаєвом, який перед цим зіграє ще і з Запоріжжям. Саме цей матч в четвер і відкриє друге коло Суперліги Паріматч.

Нагадаємо, що все ще без перемог йдуть Харківські Соколи. Команду чекають матчі з Київ-Баскет і з Черкаськими Мавпами. Аутсайдер чемпіонату стає по-спортивному тільки зліше через тривалу серію і потрапити під гарячу руку може хто завгодно.

Однією з головних тем цього тижня також стало посилення Запоріжжя, де тепер буде грати Максим Сандул. Його поява в команді збіглася з травмою Андрія Кожем'якіна, який повернеться в стрій не раніше наступного року.

Валерій Плеханов, головний тренер БК Запоріжжя: