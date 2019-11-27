Нападник Златан Ібрагімович став співвласником шведського футбольного клубу Гаммарбю, придбавши половину частки клубу у компанії AEG.

Про це розповів сам гравець.

"Гаммарбю - це відмінний клуб, у якого пристрасні уболівальники і велика історія в усій Швеції. Я завжди захоплювався Гаммарбю і його вболівальниками, і я вражений роботою клубу за останні роки як на полі, так і поза ним. Я радий можливості продовжити мої відносини з AEG, підтримуючи один з найцікавіших і впливових клубів в Швеції", - розповів Ібрагімович.