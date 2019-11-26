Брюгге вирвало нічию у Галатасарая

Джерело - Чемпіон.

У Стамбулі Галатасараю не вдалося перемогти Брюгге, хоча турецька команда перемагала протягом практично всієї гри. У підсумку матч завершився з рахунком 1:1.

На 11-й хвилині турки вийшли вперед завдяки точному удару Бююка, а гості зрівняли рахунок в компенсований час - відзначився Діатто.

Уже в компенсований час бельгійці отримали дві червоні картки - видалені з поля за неспортивну поведінку Діатто і Мата.

В результаті Галатасарай втратив шанс залишити останнє місце таблиці і увірватися в зону Ліги Європи. У стамбульців - два очка, у Брюгге - три.

В останньому турі групового етапу Галатасарай зіграє з ПСЖ, а Брюгге буде протистояти Реалу.

Ліга чемпіонів

Груповий етап, 5 тур

26 листопада

Галатасарай - Брюгге 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Бююк, 1:1 - Діатто 90+3