Новий головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью справляє враження хорошої людини.

Про це розповів півзахисник лондонського клубу Деле Аллі.

"Відмінна можливість продовжувати рухатися вперед. Після хорошої перемоги у минулий вікенд дуже важливо розвинути успіх. Треба просто виграти, не відкладаючи справу в довгий ящик.

Досягнення Моурінью говорять самі за себе. Це дуже досвідчений тренер, який виграв безліч трофеїв. Радий, що він опинився в нашій команді. Ми поки спілкувалися зовсім мало, але він справляє враження дуже приємної людини", - відзначив Аллі.