Джерело - sport.ua.
Новий головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью справляє враження хорошої людини.
Про це розповів півзахисник лондонського клубу Деле Аллі.
"Відмінна можливість продовжувати рухатися вперед. Після хорошої перемоги у минулий вікенд дуже важливо розвинути успіх. Треба просто виграти, не відкладаючи справу в довгий ящик.
Досягнення Моурінью говорять самі за себе. Це дуже досвідчений тренер, який виграв безліч трофеїв. Радий, що він опинився в нашій команді. Ми поки спілкувалися зовсім мало, але він справляє враження дуже приємної людини", - відзначив Аллі.
Раніше, Моурінью назвав першу трансферну ціль Тоттенгема.
Нагадаємо, Моурінью офіційно очолив Тоттенгем.