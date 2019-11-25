Екс-нападник Олександрії залишив Волинь

Пономар залишив луцьку команду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Віталій Пономар покинув розташування луцької Волині.

Про це футболіст повідомив у Facebook.

"Хлопці, було приємно грати з вами в одній команді! Удачі вам на поле! Бажаю вам вийти в УПЛ з першого місця!", - написав Пономар.

29-річний нападник підписав контракт з луцьким клубом на два роки, перейшовши в Волинь на правах вільного агента в липні цього року. У поточному сезоні нападник у 15 матчах забив три голи.

Нагадаємо, Віталій Пономар останні п'ять сезонів провів в Олександрії.