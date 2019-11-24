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Провідна європейська компанія офіційно вийде на ринок України

Сьогодні 18:46 395 0
Провідна європейська компанія офіційно вийде на ринок України

Джерело - Чемпіон.

26 листопада 2019 року провідний європейський розробник і виробник технологічного обладнання для багатофункціональних спортивних об'єктів компанія ColosseoEAS (Словаччина) оголосить про офіційний вихід на ринок України.

Компанія ColosseoEAS з 2005 року широко відома у світі своїми рішеннями в області презентації ігрового шоу, мультимедійних технологій, суддівських і спортивних систем, безпеки.

У списку реалізованих проектів компанії понад 100 арен в Західній і Східній Європі, Північній і Південній Америці, таких як: • Capital One Arena / formerly Verizon Center (Вашингтон, США) • Tehelne Pole / Національний Стадіон (Братислава, Словаччина) • AccorHotels Arena (Париж, Франція) • O2 Arena (Прага, Чехія) • Tauron Arena (Kраков, Польща) • Sinan Erdem Dome (Стамбул, Туреччина) • Allianz Park (Лондон, Великобританія) • Стадіон Динамо (Мінськ, Білорусь) і багато інших

На сьогодні в Україні фахівці ColosseoEAS успішно реалізували два яскравих проекти: Палац Спорту Юність (Запоріжжя) та Льодова Арена Альтаїр (Дружківка).

У Києві ColosseoEAS буде представлена ​​офісом свого міжнародного дистриб'ютора компанії CEAS-IMC, бізнес-концепцією якого є комплексне оснащення спортивних об'єктів різного рівня (від шкільного спортзалу до арени). Для надання максимального сервісу продуктовий портфель українського представництва ColosseoEAS буде доповнений рішеннями від інших європейських виробників.

Про всі напрямки діяльності представники компанії докладно розкажуть під час урочистого відкриття.

У презентації візьмуть участь представники Міністерства молоді, культури і спорту, спортивних федерацій, НОК, представники профільного комітету ВРУ, представники спортивних клубів, арен, стадіонів, девелоперів, будівельників і т. д., А також відомі спортсмени та спортивні функціонери.

Свою присутність на заході вже підтвердили Олександр Шовковський, Жан Беленюк, Владислав Ващук та Станіслав Медведенко.

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