Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 листопада, відбулися матчі 14 туру французької Ліги 1
Чемпіонат Франції - Ліга 1
23 листопада, 14 тур
Ліон - Ніцца 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Рейне, 2:0 - 28 Дембеле(П), 2:1 - 78 Дольберг
Амьєн - Страсбур 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Касі, 0:2 - 56 Ажорк, 0:3 - 72 Мотіба, 0:4 - 76 Да Кошта
Анже - Нім 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 67 Мангані
Брест - Нант 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Кулібалі, 1:1 - 68 Кардона
Діжон - Ренн 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 59 Рафінья, 1:1 - 70 Саммарітано, 2:1 - 83 Чюар
Мец - Реймс 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Дісасі, 1:1 - 47 Траоре
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