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Шведу немає місця в основному складі Селтіка

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Ірландський наставник Селтіка Ніл Леннон пролив світло на найближче майбутнє українського нападника Мар’яна Шведа.
Шведу немає місця в основному складі Селтіка

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер шотландського Селтіка Ніл Леннон переконаний, що український легіонер команди Мар'ян Швед не готовий до виступів за головну команду.

Про це повідомляє видання Football Insider.

Фахівець упевнений, що футболіст збірної України поки не здатний витримувати інтенсивність, з якою Селтік грає у чемпіонаті Шотландії і чекає, поки Шведу вдасться адаптуватися до вимог місцевого футболу. При цьому, Леннон відзначив прогрес і зусилля українця на тренуваннях і вірить в нападника.

Нагадаємо,  у поточному сезоні українець зіграв лише у двох матчах за Селтік і забив один гол.

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