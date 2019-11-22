Шахтар - ФК Львів 4:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У матчі 15 туру УПЛ Шахтар розгромив ФК Львів.
11 хвилина. Відео голу Мораеса
25 хвилина. Відео голу Татаркова
53 хвилина. Відео голу Мораеса
77 хвилина. Відео голу Мораеса
85 хвилина. Відео голу Алана Патріка
Чемпіонат України, УПЛ
15 тур
22 листопада
Шахтар - ФК Львів 4:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 11 Мораес, 1:1 - 25 Татарков, 2:1 - 53 Мораес, 3:1 - 77 Мораес (пен), 4:1 - 85 Алан Патрік
Шахтар: П'ятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Маркос Антоніо (Майкон, 82), Степаненко (Дентіньо, 46), Коноплянка (Коваленко, 71), Алан Патрік, Тете, Мораес
ФК Львів: Бандура, Гончар, Братков, Приймак, Мартан, Борзенко, Татарков, Сабіно, Педро (Богунов, 79), Пернамбуко (Альваро, 71), Шина (Феліпе, 86)
Попередження: Степаненко (24), Мораес (78), Патрік (88) - Братков (19), Бандура (70), Сабіно (76), Альваро (86)