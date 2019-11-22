Екс-тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно виконав неймовірну роботу у лондонському клубі.

Про це розповів наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

"Я був здивований, коли дізнався про звільнення Почеттіно. Вважаю, що він виконав неймовірну роботу і залишив команду в кращому стані, ніж вона була в момент початку його роботи.

Але вітаю повернення до роботи Моуріньо. Це неймовірний тренер. Упевнений, він досягне успіху", - вважає Гвардіола.