Моурінью: Почеттіно знайде інший хороший клуб

Новий головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью на першій прес-конференції після призначення побажав удачі колишньому тренеру команди Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє Sky Sports.

"В першу чергу, думаю, я повинен сказати про Маурісіо, хоча мені сумно говорити про це. Хочу привітати його з виконаною роботою. Цей клуб назавжди залишиться для нього домом. Тренувальна база всього буде його базою, він може прийти в будь-який час.

Двері для нього завжди відкриті, і зі свого досвіду я скажу, що завтра новий день, і він знову знайде своє щастя. Він знайде іншу хорошу команду, його чекає велике майбутнє. Йому завжди будуть раді", - сказав Моурінью.