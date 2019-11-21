Моурінью просить втримати лідера Тоттенгема

Жозе Моурінью хоче зберегти найдорожчого гравця

Новий головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью просить керівництво клубу утримати нападника Гаррі Кейна.

Про це повідомляє The Telegraph.

Португальський тренер вже звернувся до президента Деніеля Леві з проханням не продавати англійського форварда.

Моурінью хоче попросити у Кейна надати йому один повний сезон, щоб довести, що Тоттенгем здатний вигравати великі трофеї.

Чинний контракт нападника з "шпорами" розрахований до червня 2024 року.

Раніше, Моурінью назвав першу трансферну ціль Тоттенгема.

Нагадаємо, Моурінью офіційно очолив Тоттенгем.