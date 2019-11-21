Моурінью просить втримати лідера Тоттенгема

Джерело - football.ua.
Новий головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью просить керівництво клубу утримати нападника Гаррі Кейна.
Про це повідомляє The Telegraph.
Португальський тренер вже звернувся до президента Деніеля Леві з проханням не продавати англійського форварда.
Моурінью хоче попросити у Кейна надати йому один повний сезон, щоб довести, що Тоттенгем здатний вигравати великі трофеї.
Чинний контракт нападника з "шпорами" розрахований до червня 2024 року.
Раніше, Моурінью назвав першу трансферну ціль Тоттенгема.
Нагадаємо, Моурінью офіційно очолив Тоттенгем.