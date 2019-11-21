Тоттенгем може продовжити контракти з лідерами

У трьох гравців контракти розраховані до літа 2020-го року

Тоттенгем може продовжити контракти зі своїми лідерами після приходу на посаду головного тренера команди 56-річного португальського фахівця Жозе Моуріньо.

Про це повідомляє Mirror.

Крістіан Еріксен, Ян Вертонген і Тобі Алдервейрелд були незадоволені роботою Маурісіо Почеттіно, попереднього тренера Тоттенгема. У всіх трьох гравців контракти розраховані до літа 2020-го року, і вони мали намір залишити клуб у якості вільних агентів.

З приходом Моуріньо керівництво Тоттенгема сподівається, що футболісти змінять своє рішення і погодяться продовжити контракти на новий термін.

Раніше, Моурінью назвав першу трансферну ціль Тоттенгема.

Нагадаємо, Моурінью офіційно очолив Тоттенгем.