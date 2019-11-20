Спочатку аргентинський спеціаліст має вивчити мову

Екс-тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно може очолити Баварію наступного літа.

Про це повідомляє Bild.

За даними джерела, мюнхенці готові залишити біля керма колективу нинішнього виконуючого обов'язки тренера Гансі Фліка. В свою чергу аргентинський спеціаліст отримає час для вивчення німецької мови.

Відзначається, що екс-президент Баварії Улі Хенесс порекомендував запросити Почеттіно в клуб лише після його прогресу в німецькому, так як функціонер вважає, що без цього він не зможе домогтися успіху.

Нагадаємо, Моурінью офіційно очолив Тоттенгем.

Раніше, Почеттіно покинув Тоттенгем.