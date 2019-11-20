Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес зміг показати прогрес у роботі із командою.

Про це розповів наставник Карпат Роман Санжар.

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"Вісенте Гомес кілька місяців тому очолив Олімпік і суттєво покращив становище команди. Помітна тренерська рука? Думаю, що з його приходом Олімпік справді змінився на краще. Робота Вісенте Гомеса приносить результат, про це всі говорять. Як на мене, Олімпік не випадково набрав ці очки, злетів у турнірній таблиці і виглядає потужним суперником. На нас очікує непростий двобій", - розповів Санжар.