 Енріке знову очолив збірну Іспанії | Футбол | Champion.com.ua
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Енріке знову очолив збірну Іспанії

Сьогодні 14:32 308 0
Морено покине свій пост, хоча не розраховував на відставку
Енріке знову очолив збірну Іспанії
#Енріке, #Іспанія, #Морено

Джерело - sport.ua.

Головним тренером збірної Іспанії знову став Луїс Енріке, який замінить Роберта Морено.

Про це повдіомляє football-news24.com.

Спеціаліст Роберт Морено, який до цього очолював іспанську національну команду, швидше за все, покине команду зовсім і не стане помічником Енріке, як було раніше. Морено, дізнавшись, що він не буде тренувати збірну на Євро-2020, розплакався в роздягальні після матчу з Румунією (5:0), коли оголосив про ситуацію своїм підопічним. Він провів з командою в якості головного тренера 8 матчів (6 перемог і 2 нічиї) і не розраховував на відставку.

Колишній тренер Барселони Луїс Енріке, який виграв Лігу чемпіонів в 2015 році і два титули Ла Ліги (2015-го, 2016), був призначений головним тренером Ла Роха влітку 2018 року. Він залишив збірну Іспанії влітку 2019 року через смерть 9-річної дочки від раку.

Раніше, збірна Іспанії розгромила Румунію.

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